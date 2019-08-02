Главу воронежской семьи, торговавшей героином в Лисках, посадили на 9 лет

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-02T15:20:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Лискинский районный суд вынес приговор по делу 27-летнего воронежца. Он вместе со своей сожительницей торговал героином. Причем покупал он белый порошок в Воронеже, а продавал его в Лисках. Обязанности парочки разделялись четко. Женщина принимала заказы, получала деньги по электронным каналам и сообщала, где лежат закладки, которые обустраивал ее сожитель. Орудовала таким образом парочка с декабря 2017-го по май 2018 года.

Воронежца признали виновным по пунктам а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору и в значительном размере»; п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору», п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». В итоге он получил девять лет колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU