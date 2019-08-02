В Воронеже лжесоцработница ограбила 87-летнюю женщину на 128 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-02T12:51:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже мошенница обманула пенсионерку и похитила у нее 128 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 2 августа.

Инцидент произошел накануне, 1 августа. В полицию обратилась 87-летняя женщина. Она рассказала, что в ее квартиру пришла неизвестная и представилась социальным работником. Гостья пояснила, что пенсионерке необходимо обменять старые деньги на новые, в связи с реформой по замене денежных знаков. Таким образом, мошенница похитила у бабушки 128 тысяч. Пенсионерка поняла, что ее обманули, когда увидела на купюрах знаки билетов «Банка приколов», но было уже поздно.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в полицию поступило четыре сообщения о фактах совершения хищений путем обмана. Общий ущерб, причиненный противоправными действиями мошенников, составил более 300 тысяч рублей. Трое потерпевших лишились денег под предлогом продажи товаров через Интернет. Еще одно преступление совершено при обмене купюр.

ИСТОЧНИК KP.RU