В Воронежской области убило током двухлетнего мальчика

СЕГОДНЯ 18:09 2019-08-01T20:06:04+03:00

Во время ЧП мать детей была дома. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

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В среду, 31 июля, во дворе одного из частных домов Кантемировки после обеда играли дети - братья и сестры. Ребятишки случайно повредили электропровода высокого напряжения. Один из них упал прямо на двухлетнего мальчика. Ребенок получил удар током. Мальчика забрали в больницу. Врачи пытались его спасти, но безуспешно – ребенок вскоре умер. Мать детей во время ЧП была дома.

- Наши сотрудники проводят допросы свидетелей трагедии, они назначили судебные экспертизы, - сообщил руководитель Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Евгений Кузнецов.

Провода свисали с этого старого столба.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Очевидно, что в процессе расследования нужно узнать, кому пришла в голову дурацкая идея протянуть высоковольтные линии по территории частного дома. Да еще и на такой высоте, что дети смогли достать.

ИСТОЧНИК KP.RU