В Воронежской области опрокинулся ВАЗ, погиб 61-летний водитель
За сутки в регионе произошло 121 ДТП
Изменить размер текста:
31 июля в 15.40 на автодороге «Подгореное-Сагуны-Колодежное» в Подгоренском районе 61-летний водитель ВАЗ- 21063 не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате аварии пенсионер получил тяжелые увечья, от которых впоследствии скончался в больнице. Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.
Всего за минувшие сутки, по данным ГУ МВД по Воронежской области, зарегистрировано 121 ДТП, из них в Воронеже 83. В шести авариях пострадали 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU