В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-31T16:43:25+03:00

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В среду, 31 июля около 10 часов утра в Калачаевском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщает пресс-служба МВД по Воронежской области, «Ауди» столкнулся с «Рено», который ехал по встречному направлению. Авария произошла на 73 км автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка». Обстоятельства ДТП выясняются. 66-летний водитель «Ауди» и четверо его пассажиров, включая 10-летнюю девочку, получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Напомним, за день до этого, 30 июля в Кантемировском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал двухлетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU