2019-07-31T15:03:23+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина напал на 28-летнего парня и сломал ему ребра

Инцидент произошел на улице Небольсина
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже поймали мужчину, который избил 28-летнего парня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 31 июля.

Инцидент произошел около 18.00 в субботу, 27 июля на улице Небольсина. Между потерпевшим и незнакомым ему мужчиной возник конфликт, в ходе которого старший избил младшего. Парня доставили в больницу с переломом ребер и пневмотораксом.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний воронежец.

По данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Южного района СУ УМВД России по Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ и находится в изоляторе временного содержания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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