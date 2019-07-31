2019-07-31T14:52:26+03:00
Общество

В Воронеже не состоялись торги на строительство велодорожки за 29 млн рублей

На аукцион не подали ни одной заявки
Анна ПОПОЛИТОВА
Поделиться:
Торги на строительство велосипедной дорожки под Воронежем провалилисьТорги на строительство велосипедной дорожки под Воронежем провалилисьФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Строительство велосипедной дорожки в Новоусманском лесничестве, урочище «Большая усманская дача», очевидно, придется отложить. На сайте госзакупок появился протокол о признании аукциона несостоявшимся. Подать заявку на участие в аукционе можно было до 30 июля, но желающих взяться за строительство велодорожки не оказалось.

Напомним, на этот проект должны были потратить 29,3 млн рублей из регионального и районного бюджетов. Дорожку планировалось сделать длиной 2,7 км и шириной 4,5 метра. Подрядчик должен был установит вдоль велодорожки урны, скамейки, ограждения, указатели, места для переодевания и туалетные кабины. Сообщалось, что для строительства вырубят 450 деревьев и кустарников. Завершить все работы планировалось к 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже мужчина напал на 28-летнего парня и сломал ему ребра
Блогер из Воронежа предложила менять закон не в отношении собак, а в отношении собаководов
Спортивный воронежец решил прокачать пресс прямо на тротуаре
Воронежец решил заработать на продаже валюты и потерял 175 тысяч рублей
В Воронеже будет холодно до конца следующей недели
Воронежец пригасили на «Ночь летучих мышей» в Дивногорье
В Воронежской области будут судить мошенницу, выдававшую пенсионерам деньги билетами «Банка приколов»
В Воронеже иномарка врезалась в фонарь
2100 тонн зерна и кукурузы оказались заражены вредителями в Воронежской области
Один из районов Воронежской области наворовал электричества на 7 миллионов за месяц
В Воронежской области преступника заставили вернуть деньги по страховке пострадавшего от его рук
В Воронежской области заблокировали пять сайтов, незаконно продававших дипломы
В Воронеже на перекрестке «Ниссан» влетел в «ВАЗ»: пострадал мужчина
В Воронеже за хамскую парковку на газоне на 5 тысяч оштрафовали владельца «ГАЗели»
В Воронеже появление ярмарки на Димитрова решили обсудить на публичных слушаниях
В Воронежской области в ДТП пострадала 2-летняя девочка
В Воронеже пропал 14-летний подросток
У воронежца отобрали BMW из-за накопившейся задолженности по штрафам ГИБДД
В Воронеже разыскивают 10-летнего мальчика в очках
Под Воронежем полицейского подозревают в краже вещдока - грузовика «Камаз»
В Воронеже открыли памятник «отцу ВДВ»
В Воронеже рецидивист передал пенсионеру привет от сына и украл деньги
Воронежцам предлагают решить, где разместить фонтан «Чебурашка и крокодил Гена»
Для пяти сирот, потерявших мать в страшном ДТП в Воронежской области, нашли приемную семью