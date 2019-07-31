В Воронеже не состоялись торги на строительство велодорожки за 29 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-31T14:52:26+03:00

На аукцион не подали ни одной заявки

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Строительство велосипедной дорожки в Новоусманском лесничестве, урочище «Большая усманская дача», очевидно, придется отложить. На сайте госзакупок появился протокол о признании аукциона несостоявшимся. Подать заявку на участие в аукционе можно было до 30 июля, но желающих взяться за строительство велодорожки не оказалось.

Напомним, на этот проект должны были потратить 29,3 млн рублей из регионального и районного бюджетов. Дорожку планировалось сделать длиной 2,7 км и шириной 4,5 метра. Подрядчик должен был установит вдоль велодорожки урны, скамейки, ограждения, указатели, места для переодевания и туалетные кабины. Сообщалось, что для строительства вырубят 450 деревьев и кустарников. Завершить все работы планировалось к 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU