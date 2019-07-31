Спортивный воронежец решил прокачать пресс прямо на тротуаре
В Воронеже на видео попал спортивный местный житель, который решил прокачать пресс прямо на тротуаре возле магазина. Забавный ролик опубликовали в популярной группе в соцсети в среду, 31 июля.
В комментариях горожане не упустили возможность пошутить над земляком: «Когда фитнес-зал ещё закрыт, а пресс уже требует нагрузки», «Когда упал пьяный, но делаешь вид, что спортсмен», «Приступ неудержимого спортивного состояния».
Стоит отметить, что на улице в этот момент погода не располагает к спорту. Только что закончился дождь и все дороги в лужах. Единственным логичным объяснением поступка воронежца является то, что он просто проспорил своему другу и решил идти до конца.
А как считаете вы?
Спортивный Воронеж.Отправитель: Елена Гунькина.
ИСТОЧНИК KP.RU