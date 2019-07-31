2019-07-31T14:15:53+03:00
Общество

Спортивный воронежец решил прокачать пресс прямо на тротуаре

Видео опубликовали в популярной группе в соцсети
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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В Воронеже на видео попал спортивный местный житель, который решил прокачать пресс прямо на тротуаре возле магазина. Забавный ролик опубликовали в популярной группе в соцсети в среду, 31 июля.

В комментариях горожане не упустили возможность пошутить над земляком: «Когда фитнес-зал ещё закрыт, а пресс уже требует нагрузки», «Когда упал пьяный, но делаешь вид, что спортсмен», «Приступ неудержимого спортивного состояния».

Стоит отметить, что на улице в этот момент погода не располагает к спорту. Только что закончился дождь и все дороги в лужах. Единственным логичным объяснением поступка воронежца является то, что он просто проспорил своему другу и решил идти до конца.

А как считаете вы?

Спортивный Воронеж.Отправитель: Елена Гунькина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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