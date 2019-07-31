2100 тонн зерна и кукурузы оказались заражены вредителями в Воронежской области
Виной всему - "недогляд" за вентиляцией
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Инспекторы Россельхознадзора навестили крупное предприятие, находящееся в Ольховатском районе. Деятельность этой фирмы связана с хранением и оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами. Нашли серьезные нарушения.
В двух складах, в которых находится в сумме около 2100 тонн пшеницы и кукурузы, разрушилась вентиляция. Внутрь попадала дождевая вода. Получились прекрасные условия для насекомых. Когда специалисты взяли пробы, то обнаружили в них вредителей - амбарных долгоносиков. По факту нарушения хранения зерна фирму привлекли к ответственности. Предстоит заплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU