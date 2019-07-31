2100 тонн зерна и кукурузы оказались заражены вредителями в Воронежской области

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-31T12:15:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Инспекторы Россельхознадзора навестили крупное предприятие, находящееся в Ольховатском районе. Деятельность этой фирмы связана с хранением и оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами. Нашли серьезные нарушения.

В двух складах, в которых находится в сумме около 2100 тонн пшеницы и кукурузы, разрушилась вентиляция. Внутрь попадала дождевая вода. Получились прекрасные условия для насекомых. Когда специалисты взяли пробы, то обнаружили в них вредителей - амбарных долгоносиков. По факту нарушения хранения зерна фирму привлекли к ответственности. Предстоит заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU