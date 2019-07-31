2019-07-31T09:38:45+03:00
Общество

В Воронеже появление ярмарки на Димитрова решили обсудить на публичных слушаниях

Встреча состоится 31 июля в управе Левобережного района
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области.
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Воронежцев зовут на публичные слушания по вопросу целесообразности организации ярмарки на улице Димитрова. Встреча состоится 31 июля в 18.00 в управе Левобережного района по адресу Ленинский проспект, 93. Гостей ждут в большом зале, кабинете 610. Об этом сообщили в пресс-службе департамента архитектуры и градостроительства области.

Осенью 2019 года заканчивается благоустройство территории по улице Димитрова в границах от кольца на пересечении с улицей Брусилова до Ленинского проспекта. Это пространство определили жители города для первоочередной реализации по итогам рейтингового голосования, прошедшего в марте 2018 года.

На территории уже расширили существующую пешеходную зону и сформировали новые общественные пространства. Планируется также создать зеленую буферную зону между частным сектором и проезжей частью и установить новое освещение.

При этом, на участке улицы перед Левобережной автостанции, на котором ранее располагался стихийный мини-рынок, планируется организовать ярмарку.

- Так как реализация работ по благоустройству проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» , вопрос появления ярмарки должен быть публично обсужден с жителями, - пояснили в ведомстве.

Напомним, на благоустройство территории на Димитрова воронежские власти выделили до 74,5 млн. Сначала называлась сумма в 78 миллионов рублей, но в ходе торгов она уменьшилась. Подрядчик должен был провести электрические сети, канализацию, водоснабжение, оборудовать территорию камерами видеонаблюдения, установить детские площадки, обустроить парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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