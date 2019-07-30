2019-07-30T17:00:04+03:00
Общество

В Воронеже запустили «Социальное такси» для маломобильных и пожилых граждан

Вы можете вызвать его, чтобы, например, добраться до поликлиники
Олег ИВАНОВ
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В Воронеже заработало «Социальное такси» для маломобильных и пожилых граждан. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Специальные автомобили, оборудованные гидроподъемником, помогут доставить граждан, например, к поликлиникам. Для этого нужно лишь обратить по телефону диспетчерской службы:

В Коминтерновском районе - 234-37-28;

В Левобережном районе - 249-51-36;

В Центральном районе - 255-34-40;

В Советском районе - 278-82-16;

В Ленинском районе – 278-14-62

В Железнодорожном районе - 223-09-44

Право на «Социальное такси» имеют:

- общественные организации инвалидов, занимающиеся реабилитацией, адаптацией инвалидов и следующие категории граждан Российской Федерации, имеющие место жительства на территории городского округа - города Воронеж,

- инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;

- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение способности к передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;

- инвалиды по зрению I группы или III степени ограничения способности к трудовой деятельности;

- дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет;

- инвалиды Великой Отечественной войны;

- инвалиды, имеющие I группу инвалидности или III степень ограничения способности к трудовой деятельности;

- дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;

- участники Великой Отечественной войны, имеющие группу инвалидности;

- лица старше 80 лет, имеющие II группу инвалидности или II степень ограничения способности к трудовой деятельности;

- сопровождающие лица указанных категорий граждан;

- организованные группы инвалидов по заявкам общественных организаций инвалидов, занимающихся реабилитацией, адаптацией инвалидов на территории городского округа - города Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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