В Воронеже запустили «Социальное такси» для маломобильных и пожилых граждан
В Воронеже заработало «Социальное такси» для маломобильных и пожилых граждан. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Специальные автомобили, оборудованные гидроподъемником, помогут доставить граждан, например, к поликлиникам. Для этого нужно лишь обратить по телефону диспетчерской службы:
В Коминтерновском районе - 234-37-28;
В Левобережном районе - 249-51-36;
В Центральном районе - 255-34-40;
В Советском районе - 278-82-16;
В Ленинском районе – 278-14-62
В Железнодорожном районе - 223-09-44
Право на «Социальное такси» имеют:
- общественные организации инвалидов, занимающиеся реабилитацией, адаптацией инвалидов и следующие категории граждан Российской Федерации, имеющие место жительства на территории городского округа - города Воронеж,
- инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение способности к передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;
- инвалиды по зрению I группы или III степени ограничения способности к трудовой деятельности;
- дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет;
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- инвалиды, имеющие I группу инвалидности или III степень ограничения способности к трудовой деятельности;
- дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
- участники Великой Отечественной войны, имеющие группу инвалидности;
- лица старше 80 лет, имеющие II группу инвалидности или II степень ограничения способности к трудовой деятельности;
- сопровождающие лица указанных категорий граждан;
- организованные группы инвалидов по заявкам общественных организаций инвалидов, занимающихся реабилитацией, адаптацией инвалидов на территории городского округа - города Воронеж.
ИСТОЧНИК KP.RU