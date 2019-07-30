В Воронеже вандал сломал педаль велосипеда у памятника Вильгельму Столлю
24 мая на пешеходном бульваре по улице Карла Маркса появился памятник выдающемуся предпринимателю, общественному деятелю и меценату Вильгельму Столлю. Практически два месяца горожане активно «знакомились» и фотографировались с новой достопримечательностью.
В итоге в эти выходные кто-то сломал педаль велосипеда. Видимо, некто взобрался на нее, не оценив свой вес. К счастью, деталь не утеряна. Она сейчас находится на хранении в городском управлении культуры. Скульптор Юрий Киреев сообщил, что в ближайшее время повреждение будет устранено.
Администрация просит горожан и гостей Воронежа беречь такие значимые и полюбиться скульптуры, не забираться на них и не допускать случаев вандализма.
Сломанная частьФото: предоставлено мэрией Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU