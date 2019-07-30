2019-07-30T15:29:41+03:00
Общество

В Воронеже вандал сломал педаль велосипеда у памятника Вильгельму Столлю

Вероятно, человек взобрался на нее, чтобы лучше сфотографироваться
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Памятник выдающемуся предпринимателюПамятник выдающемуся предпринимателюФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

24 мая на пешеходном бульваре по улице Карла Маркса появился памятник выдающемуся предпринимателю, общественному деятелю и меценату Вильгельму Столлю. Практически два месяца горожане активно «знакомились» и фотографировались с новой достопримечательностью.

В итоге в эти выходные кто-то сломал педаль велосипеда. Видимо, некто взобрался на нее, не оценив свой вес. К счастью, деталь не утеряна. Она сейчас находится на хранении в городском управлении культуры. Скульптор Юрий Киреев сообщил, что в ближайшее время повреждение будет устранено.

Администрация просит горожан и гостей Воронежа беречь такие значимые и полюбиться скульптуры, не забираться на них и не допускать случаев вандализма.

Сломанная часть Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Сломанная частьФото: предоставлено мэрией Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 2020 году половину рекламных щитов уберут с дорог Воронежа
Дорогу в обход Боброва могут построить в конце 2020 года
В Воронеже запустили «Социальное такси» для маломобильных и пожилых граждан
Воронежцы могут получить бесплатные билеты на матч «Факела» с «Мордовией»
В Воронежской области подростки уничтожили мопед жителя Подмосковья
В Воронежской области мужчина «заработал» уголовное дело за выстрел в самовар
В Воронежской области сняли на видео взрыв крупной партии боеприпасов времен войны
Менеджер банка из Воронежской области мошенничала со страхованием кредитов
В районе Воронежской области царил беспредел в допуске детей к работе
Воронежский бизнесмен судится с Министерством обороны за 5,6 километров бесхозных рельсов
Реальные доходы воронежцев снизились на 5%
В Воронежской области дошло до суда дело водителя «Жигулей», покалечившего мотоциклиста
Двое воронежцев заработали на «квартирном казино» более 6 млн рублей
В Воронеже художников-любителей и профессионалов приглашают на пленэр по старому городу
В Воронеже в торговых центрах гастарбайтеров мгновенно обучали русскому языку
Воронежец, погнавшись за 1,5 миллионами, лишился 150 тысяч рублей
Прокуроры назвали район Воронежа, где чаще всего убивают людей
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»