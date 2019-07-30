Воронежский бизнесмен судится с Министерством обороны за 5,6 километров бесхозных рельсов

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-30T14:11:50+03:00

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Бизнесмены Антон Евсеев и Илья Анохин в ноябре 2017 года приобрели участок площадью в 8,8 гектаров по адресу: улица 121 Стрелковой Дивизии, 11 для строительства жилья. Раньше там располагался 162-й комбинат железобетонных изделий, который не выдержал эпохи реформ. Заплатили предприниматели за эту площадку 187,9 миллионов рублей. А вот обременению территории не придали значения.

Между тем, по этой территории на 5,6 километров тянутся рельсы, которыми ранее находились в пользовании Министерства обороны. По ним раньше подвозили керосин к аэродрому «Балтимор». Теперь из-за них тянутся судебные тяжбы. Инициатором иска к военным выступил Антон Евсеев. Бизнесмены просят убрать эти рельсы, чтобы они не мешали застройке. Тем более что фактически они уже давно не используются, а часть их и вовсе демонтирована. В Министерстве обороны так просто с имуществом, которым пользовались, тоже расставаться не хотят.

Арбитражный суд вроде бы признал правоту бизнесменов (резолютивная часть решения еще не опубликована). Однако не исключено, что юристы Минобороны будут продолжать отстаивать свою точку зрения в вышестоящих инстанциях.

ИСТОЧНИК KP.RU