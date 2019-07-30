2019-07-30T14:11:50+03:00
Общество

Воронежский бизнесмен судится с Министерством обороны за 5,6 километров бесхозных рельсов

Арбитраж вроде бы принял сторону предпринимателя, но, вполне возможно, это не конец истории
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, из-за вас судов немало...Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, из-за вас судов немало...Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Бизнесмены Антон Евсеев и Илья Анохин в ноябре 2017 года приобрели участок площадью в 8,8 гектаров по адресу: улица 121 Стрелковой Дивизии, 11 для строительства жилья. Раньше там располагался 162-й комбинат железобетонных изделий, который не выдержал эпохи реформ. Заплатили предприниматели за эту площадку 187,9 миллионов рублей. А вот обременению территории не придали значения.

Между тем, по этой территории на 5,6 километров тянутся рельсы, которыми ранее находились в пользовании Министерства обороны. По ним раньше подвозили керосин к аэродрому «Балтимор». Теперь из-за них тянутся судебные тяжбы. Инициатором иска к военным выступил Антон Евсеев. Бизнесмены просят убрать эти рельсы, чтобы они не мешали застройке. Тем более что фактически они уже давно не используются, а часть их и вовсе демонтирована. В Министерстве обороны так просто с имуществом, которым пользовались, тоже расставаться не хотят.

Арбитражный суд вроде бы признал правоту бизнесменов (резолютивная часть решения еще не опубликована). Однако не исключено, что юристы Минобороны будут продолжать отстаивать свою точку зрения в вышестоящих инстанциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 2020 году половину рекламных щитов уберут с дорог Воронежа
Дорогу в обход Боброва могут построить в конце 2020 года
В Воронеже запустили «Социальное такси» для маломобильных и пожилых граждан
Воронежцы могут получить бесплатные билеты на матч «Факела» с «Мордовией»
В Воронеже вандал сломал педаль велосипеда у памятника Вильгельму Столлю
В Воронежской области подростки уничтожили мопед жителя Подмосковья
В Воронежской области мужчина «заработал» уголовное дело за выстрел в самовар
В Воронежской области сняли на видео взрыв крупной партии боеприпасов времен войны
Менеджер банка из Воронежской области мошенничала со страхованием кредитов
В районе Воронежской области царил беспредел в допуске детей к работе
Реальные доходы воронежцев снизились на 5%
В Воронежской области дошло до суда дело водителя «Жигулей», покалечившего мотоциклиста
Двое воронежцев заработали на «квартирном казино» более 6 млн рублей
В Воронеже художников-любителей и профессионалов приглашают на пленэр по старому городу
В Воронеже в торговых центрах гастарбайтеров мгновенно обучали русскому языку
Воронежец, погнавшись за 1,5 миллионами, лишился 150 тысяч рублей
Прокуроры назвали район Воронежа, где чаще всего убивают людей
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»