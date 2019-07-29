2019-07-29T18:31:20+03:00
Общество

В Воронеже количество закупок увеличилось почти втрое

Прежде всего это связано с открытием новых школ и детских садов
Анна ПОПОЛИТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Объем закупок для города в 2019 году значительно увеличился по сравнению с предыдущим периодом. Об этом в понедельник, 29 июля на еженедельном совещании в администрации города сообщил Александр Зенин, руководитель управления муниципальных закупок.

- Если в прошлом году мы разместили около тысячи лотов, в этом году - 2700 лотов. Много закупок больших объемов: ремонт дорог, неремонтируемое оборудование, открывающиеся детские сады и школы. Кроме того, мы перевели большой объем закупок с единственного поставщика на конкурентов, поэтому у нас добавилось еще 600 лотов по этому направлению. Приоритетные направления выделить невозможно: каждая закупка важна для города.

В своем докладе Александр Зенин рассказал, для оснащения каких именно учреждений проводились закупки. Это четыре школы по улицам Артамонова, Тютчева, Ильюшина и школа в жилом массиве Олимпийский; две пристройки к школам No 46 и 84; шесть детских садов в «Боровом», «Подклетном», «Малышево» и на улицах Артамонова, Шишкова и Дмитрия Горина. За четыре месяца этого года было опубликовано 473 закупки на поставку оборудования для школ и детских садов.

Также Александр Зенин рассказал об изменениях в федеральном законе о госзакупках.

- Большие перемены в законодательной базе прежде всего ориентированы на то, чтобы сократились сроки размещения закупок. Сейчас это 30-40 дней, а в будущем процедура сократится до 12-14 дней. Кроме того, закон призван сделать процесс закупки более прозрачным и привлекательным для максимального количества участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежские гаишники доказали, что водитель красного "Мерседеса" - не инвалид
Воронежскую фирму оштрафуют за то, что поля заросли деревьями
Кому в Воронеже отключат горячую воду в августе
Женщина из Воронежской области 14 раз переводила мошеннику деньги
Гигантский крокодил Френки нагрянул на воронежский пляж
Воронежские прокуроры вернули четыре "потерянных" дела
Специалисты рассказали, как воронежцам спастись от крыс, которые атаковали их двор
Руководитель департамента экологии Воронежской области может уйти на повышение в Росприроднадзор
Как Воронеж отметит День ВДВ - 2019
Под Воронежем гость избил и задушил хозяина дома
В Воронежской области за пять лет построят 16 мусоросортировочных комплекса
Жилинспекция Воронежской области составила рейтинг УК
В Сети выложили видео самого обидного гола в ворота воронежского «Факела»
Воронежцев приглашают на бесплатную экскурсию об архитектурном и скульптурно наследии
До 120 тысяч в месяц можно заработать в Воронеже
Капремонт воронежского театра кукол «Шут» обойдется в 24,7 млн рублей
В Воронеже водитель на крутом «Порше» демонстративно нарушил ПДД
Ночью в Воронежской области полыхал автомобиль BMW
В Воронежской области пешехода сбили сразу два автомобиля
В воронежских лесах устанавливают квартальные столбы с функцией компаса
Житель Воронежской области помог вытащить застрявшую в грязи "Ладу" и угнал ее
«Магнит» потерял 1,2 миллиарда рублей из-за пожара на складе под Воронежем
На воронежской трассе в ДТП с фурой «Вольво» погиб водитель «Рено»
В воронежском селе столкнулись и опрокинулись цистерна и внедорожник
Воронежцев после двух дней холодов ждет потепление