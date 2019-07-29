В Воронеже количество закупок увеличилось почти втрое

СЕГОДНЯ 18:31 2019-07-29T18:31:20+03:00

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Объем закупок для города в 2019 году значительно увеличился по сравнению с предыдущим периодом. Об этом в понедельник, 29 июля на еженедельном совещании в администрации города сообщил Александр Зенин, руководитель управления муниципальных закупок.

- Если в прошлом году мы разместили около тысячи лотов, в этом году - 2700 лотов. Много закупок больших объемов: ремонт дорог, неремонтируемое оборудование, открывающиеся детские сады и школы. Кроме того, мы перевели большой объем закупок с единственного поставщика на конкурентов, поэтому у нас добавилось еще 600 лотов по этому направлению. Приоритетные направления выделить невозможно: каждая закупка важна для города.

В своем докладе Александр Зенин рассказал, для оснащения каких именно учреждений проводились закупки. Это четыре школы по улицам Артамонова, Тютчева, Ильюшина и школа в жилом массиве Олимпийский; две пристройки к школам No 46 и 84; шесть детских садов в «Боровом», «Подклетном», «Малышево» и на улицах Артамонова, Шишкова и Дмитрия Горина. За четыре месяца этого года было опубликовано 473 закупки на поставку оборудования для школ и детских садов.

Также Александр Зенин рассказал об изменениях в федеральном законе о госзакупках.

- Большие перемены в законодательной базе прежде всего ориентированы на то, чтобы сократились сроки размещения закупок. Сейчас это 30-40 дней, а в будущем процедура сократится до 12-14 дней. Кроме того, закон призван сделать процесс закупки более прозрачным и привлекательным для максимального количества участников.

ИСТОЧНИК KP.RU