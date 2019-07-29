2019-07-29T18:17:43+03:00
Общество

Гигантский крокодил Френки нагрянул на воронежский пляж

Забавного песочного зверя слепили в Россоши
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Дмитрий Ситников.Фото: Дмитрий Ситников.
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В Россоши на местном пляже «Массовка» появился огромный крокодил, которого местные жители прозвали Стивви. Талантливые горожане сделали забавного зверька из песка. Его фотографии выложили в популярную группу в соцсети в воскресенье, 29 июля.

Милый гигант настолько покорил сердца отдыхающих, что возле него устроили фотосессию. А после того, как гостя случайно сломали, россошанцы сделали его снова и дали новое имя - Френки. Говорят, что около крокодила уже появилось яйцо, из которого в ближайшее время появится новый аллигатор. Похоже, горожане останавливаться не собираются.

- Супер. Вот как отдыхать надо! Молодцы, ребята, - написали в комментариях к снимкам.

А как вам такое песочное творчество?

Фото: скриншот соцсети.

Фото: скриншот соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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