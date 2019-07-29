Жилинспекция Воронежской области составила рейтинг УК
Государственная жилищная инспекция Воронежской области составила рейтинг УК, работающих на территории нашего региона, по итогам 2018 года. Эксперты учитывали количество выданных управленцам предписаний об устранении нарушений, наличие штрафов, а также общую площадь обслуживаемых домов.
Все УК поделили на три категории: крупные (больше 500 тысяч «квадратов» в управлении), средние (от 100 до 500 тысяч кв.м) и малые (до 100 тысяч кв.м.).
В рейтинге участвовали 93 организации, попавшие в поле зрения ГЖИ в прошлом году – на их работу жаловались граждане в течение года.
Лучшими среди крупных УК признали три компании (ООО «Современный уровень», ООО «УК «ГСЦ» и ООО «Ава-кров»), в средней группе высокую оценку получили 37 УК, а в малой – 11.
Более подробные данные рейтинга можно найти на сайте ГЖИ Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU