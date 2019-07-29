Жилинспекция Воронежской области составила рейтинг УК

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-29T15:44:09+03:00

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Государственная жилищная инспекция Воронежской области составила рейтинг УК, работающих на территории нашего региона, по итогам 2018 года. Эксперты учитывали количество выданных управленцам предписаний об устранении нарушений, наличие штрафов, а также общую площадь обслуживаемых домов.

Все УК поделили на три категории: крупные (больше 500 тысяч «квадратов» в управлении), средние (от 100 до 500 тысяч кв.м) и малые (до 100 тысяч кв.м.).

В рейтинге участвовали 93 организации, попавшие в поле зрения ГЖИ в прошлом году – на их работу жаловались граждане в течение года.

Лучшими среди крупных УК признали три компании (ООО «Современный уровень», ООО «УК «ГСЦ» и ООО «Ава-кров»), в средней группе высокую оценку получили 37 УК, а в малой – 11.

Более подробные данные рейтинга можно найти на сайте ГЖИ Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU