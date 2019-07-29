2019-07-29T15:44:09+03:00
Общество

Жилинспекция Воронежской области составила рейтинг УК

В нем 93 организации
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Государственная жилищная инспекция Воронежской области составила рейтинг УК, работающих на территории нашего региона, по итогам 2018 года. Эксперты учитывали количество выданных управленцам предписаний об устранении нарушений, наличие штрафов, а также общую площадь обслуживаемых домов.

Все УК поделили на три категории: крупные (больше 500 тысяч «квадратов» в управлении), средние (от 100 до 500 тысяч кв.м) и малые (до 100 тысяч кв.м.).

В рейтинге участвовали 93 организации, попавшие в поле зрения ГЖИ в прошлом году – на их работу жаловались граждане в течение года.

Лучшими среди крупных УК признали три компании (ООО «Современный уровень», ООО «УК «ГСЦ» и ООО «Ава-кров»), в средней группе высокую оценку получили 37 УК, а в малой – 11.

Более подробные данные рейтинга можно найти на сайте ГЖИ Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже количество закупок увеличилось почти втрое
Воронежские гаишники доказали, что водитель красного "Мерседеса" - не инвалид
Воронежскую фирму оштрафуют за то, что поля заросли деревьями
Кому в Воронеже отключат горячую воду в августе
Женщина из Воронежской области 14 раз переводила мошеннику деньги
Гигантский крокодил Френки нагрянул на воронежский пляж
Воронежские прокуроры вернули четыре "потерянных" дела
Специалисты рассказали, как воронежцам спастись от крыс, которые атаковали их двор
Руководитель департамента экологии Воронежской области может уйти на повышение в Росприроднадзор
Как Воронеж отметит День ВДВ - 2019
Под Воронежем гость избил и задушил хозяина дома
В Воронежской области за пять лет построят 16 мусоросортировочных комплекса
В Сети выложили видео самого обидного гола в ворота воронежского «Факела»
Воронежцев приглашают на бесплатную экскурсию об архитектурном и скульптурно наследии
До 120 тысяч в месяц можно заработать в Воронеже
Капремонт воронежского театра кукол «Шут» обойдется в 24,7 млн рублей
В Воронеже водитель на крутом «Порше» демонстративно нарушил ПДД
Ночью в Воронежской области полыхал автомобиль BMW
В Воронежской области пешехода сбили сразу два автомобиля
В воронежских лесах устанавливают квартальные столбы с функцией компаса
Житель Воронежской области помог вытащить застрявшую в грязи "Ладу" и угнал ее
«Магнит» потерял 1,2 миллиарда рублей из-за пожара на складе под Воронежем
На воронежской трассе в ДТП с фурой «Вольво» погиб водитель «Рено»
В воронежском селе столкнулись и опрокинулись цистерна и внедорожник
Воронежцев после двух дней холодов ждет потепление