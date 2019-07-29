Воронежцам предлагают монетки на проезд в память о девочке, умершей от рака

СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-29T08:01:33+03:00

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На воронежских остановках появились необычные объявления. В них нет предложений товаров и услуг, текст на листке рассказывает печальную историю 10-летней девочки Сони из Санкт-Петербурга, которая в январе этого года умерла от рака. Вместо отрывных номеров телефона, на листке приклеены монетки от 50 копеек до 10 рублей.

Такова была мечта Сони, которую она не успела осуществить сама – помогать людям добраться домой. «Если вам нужна помощь и не хватает денег на проезд, возьмите монетку», - гласит объявление.

Флешмоб в память о Соне, поддержали десятки российских городов, разместившие объявления с монетками на остановках общественного транспорта. В Воронеже такое в выходные появилось на остановке «Площадь Заставы».

ИСТОЧНИК KP.RU