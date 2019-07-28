2019-07-28T17:54:51+03:00
Происшествия

На подъезде к Воронежу из-за мелкой аварии образовалась огромная пробка

Она начинается у Ямного и кончается в районе хутора Ветряк
Яков СТРОГОВ
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Машинам требуется серьезный ремонт.Машинам требуется серьезный ремонт.Фото: Аварии | ДТП | Воронежа.
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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» разместили фото аварии, из-за которой образовалась огромная пробка.

Свидетели аварии говорят, что «шестерка» врезалась в багажник синего автомобиля, стоявшего на обочине. Один из очевидцев ДТП сообщил, что было похоже на то, что водитель белых «Жигулей» сильно пьян. Больше всего в аварии пострадал мужчина, руливший синим авто. Однако травмы у всех достаточно легкие.

Зато страдают все, кто возвращается домой с отдыха на дачах и в деревне перед рабочей неделей. От Ямного почти до хутора Ветряк тянется пробка, где скорость движения не превышает 7-10 км/час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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