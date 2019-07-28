2019-07-28T13:56:49+03:00
Происшествия

В Нововоронеже вора-рецидивиста поймали на квартире его подруги

Он находился в федеральном розыске
Юрий КОЗЛОВ
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Рецидивиста взяли под стражу в зале суда.Рецидивиста взяли под стражу в зале суда.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Нововоронежские полицейские поймали 45-летнего местного жителя – вора-рецидивиста. Мужчина с апреля находился в федеральном розыске.

8 апреля Нововоронежский городской суд приговорил рецидивиста за очередную кражу к 2,5 годам колонии-поселения. Однако даже в этом месте, схожим с колонией лишь названием (по сути, та же деревня, только отмечаться в полицию надо ходить). Однако десять дней мужчина пред светлы очи стражей порядка не являлся. После чего и был объявлен в федеральный розыск.

В итоге на днях полицейские узнали, что рецидивист залег на дно в квартире своей подруги. Они пришли туда и задержали вора. По решению того же городского суда его взяли под стражу и доставили к месту отбытия наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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