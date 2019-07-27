2019-07-27T18:52:04+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали закладчика с мефедроном

Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
Юлия ДИДЕНКО
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В отделе полиции задержанный признал свою вину.В отделе полиции задержанный признал свою вину.Фото: Архив "КП"
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В Воронеже во время патрулирования лесного массива сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался сделать тайник для наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 27 июля.

Мужчину задержали в лесополосе в районе улицы Антонова-Овсеенко. В тайнике сотрудники полиции нашли мефедрон. Вес наркотика составил 5,88 граммов.

В отделе полиции задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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