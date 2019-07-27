В Воронеже перекроют улицу Серова из-за спиливания деревьев
Движение запретят на 9 часов
Работы продлятся 29 июля с 9.00 до 18.00.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Воронеже на девять часов перекроют улицу Серова. Движение ограничат в понедельник, 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ограничения связаны с работой коммунальщиков, которые в это время будут спиливать аварийные деревья на участке улицы Серова от Ленинского проспекта до улицы Брусилова Процесс продлится с 9.00 до 18.00.
ИСТОЧНИК KP.RU