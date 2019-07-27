В Воронеже мошенники обманули женщину на 122 тысячи рублей, пообещав ей установить двери

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-27T14:02:17+03:00

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано пять сообщений о совершении мошенничеств. Фото: Юлия ДИДЕНКО

Как только преступники получили деньги, они сразу же перестали выходить на связь

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В Воронеже местная жительница попалась на мошенников при покупке межкомнатных дверей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 27 июля.

Накануне в полицию обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что в апреле ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником компании по производству и продаже межкомнатных дверей. Звонившая предложила приобрести их продукцию. Местная жительница согласилась. Она заключила договор с мошенниками и перевела им 122 тысячи рублей. Все операции с оформлением документов происходили через Интернет. Однако до настоящего времени договор остался не выполненным, на телефонные звонки горожанки никто не отвечает.

В настоящее время сотрудниками полиции организован комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествий, а также лиц, причастных к их совершению. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано пять сообщений о совершении мошенничеств. Все противоправные действия совершены через Интернет, четыре из них под предлогом купли-продажи товаров, оказания услуг. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 240 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU