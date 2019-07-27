В Воронежской области пропала 87-летняя женщина

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-27T11:04:41+03:00

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В Воронежской области волонтеры начали поиски 87-летней Марии Чирвиной (Лихушиной). Пенсионерка вышла из дома 26 июля и пропала. Информация появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети накануне.

Рост пропавшей 160 см. У женщины седые коротко стриженные волосы и карие глаза. В день исчезновения пенсионерка была одета в серый вязаный свитер, красную шерстяную юбку и красную шерстяную шапку. На ногах у нее были черные кроссовки.

Также сообщается, что Мария Чирвина ходит с палочкой и сильно горбится. Женщине может понадобиться медицинская помощь, возможна потеря памяти.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112. Пенсионерка может находиться в Воронеже, в поселке Таловая или в городе Бутурлиновка.

ИСТОЧНИК KP.RU