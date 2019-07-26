Пенсионный вопрос спровоцировал поножовщину в Воронеже
Скончался 46-летний мужчина
Изменить размер текста:
Кровавая ссора собутыльников на улице Чапаева закончилась смертью. Подробности рассказали в Следственном управлении СК РФ по Воронежской области, а также в полиции.
24 июля 46-летний мужчина пришел в квартиру к 61-летнему знакомому, не забыв с собой бутылку. В какой-то момент гость потребовал от товарища деньги. Тот якобы обещал отдать ему всю свою пенсию. Хозяин от такой идеи отказался, началась ссора. В итоге старший схватился за нож.
Пострадавший скончался. Напавшего (ранее, кстати, не судимого) быстро задержали. Как говорят следователи, за убийство ему грозит от шести до пятнадцати лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU