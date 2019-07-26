Известный воронежский фотограф покажет красавиц в жанре ню

СЕГОДНЯ 18:18 2019-07-26T18:27:07+03:00

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7 августа в художественном музее имени Крамского откроется новая экспозиция. В выставочном зале известный воронежский фотограф Михаил Квасов покажет красавиц в жанре ню.

- Изогнутые и изысканные линии представительниц прекрасного пола, перед которыми невозможно устоять, как магнит притягивают взгляды, мысли и эмоции мужчин. На выставке «Девичьи пейзажи» автор представит около 50 фотографий, позволяющих насладиться красотой линий женского тела, - анонсировали проект в музее.

Михаил Квасов - член Союза фотохудожников России, в 1991-1999 годах преподавал фотографию в Воронежском художественном училище. Лауреат многочисленных профессиональных конкурсов. Автор персональных выставок, участник коллективных выставок Елабуге, Казани, в посольстве Индии в Москве.

Выставка продлится до 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU