Старинное воронежское кладбище признали объектом культурного наследия

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-26T09:19:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Новостроищенское кладбище на улице Ворошилова вошло в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия областного значения. Соответствующий приказ был опубликован 25 июля на сайте правительства Воронежской области.

Еще в 1828 году территорию, рядом с нынешним цирком, отвели под кладбище, которое также называли Новомитрофановским. В 1831 году после холеры здесь похоронили несколько тысяч воронежцев. В 1842 году здесь был похоронен поэт Кольцов, в 1861 году - Никитин.

С 1834 по 1851 год сооружалась церковь Всех святых. Но она была снесена в 1964 году - тогда как раз было принято решение о строительстве цирка. Также решили устроить парк культуры и отдыха, его до сих пор воронежцы называют «Парком живых и мертвых» или «ЖИМ».

Теперь старинное кладбище обрело статус, который защищает его от застройки или какой-либо другой «хозяйственной деятельности».

ИСТОЧНИК KP.RU