2019-07-26T08:57:54+03:00
Общество

В подземном переходе Воронежа сфотографировали просящего милостыню Деда Мороза

Мужчина в полной экипировке просил горожан помочь ему рублем
Олег ИВАНОВ
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Вот в таком нынче положении самый известный зимний волшебникВот в таком нынче положении самый известный зимний волшебникФото: СОЦСЕТИ
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Наступили тяжелые времена в Воронеже, если уж Деду Морозу приходится просить милостыню. Свидетелями необычной картины накануне стали горожане: молодой человек в костюме зимнего волшебника с пушистой бородой и посохом вместо того, чтобы раздавать подарки, сам просил у прохожих помочь ему рублем.

Случилось все в подземном переходе на улице Кирова. Можно предположить, что человек вышел в таком костюме, чтобы его попросту никто не узнал из знакомых либо он хотел привлечь побольше внимания. Сработал ли его план остается лишь догадываться. Интересно, что спрашивали дети у своих родителей, видя в каком расположении находится Дед Мороз.

Воронежцы же в комментариях только посмеялись, что сказочный герой собирает деньги на оленей, чтобы вернуться в свою зимнюю резиденцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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