2019-07-25T19:27:27+03:00
Общество

В Лосево Воронежской области вновь растянулась пробка на 30 километров

Автомобилисты с нетерпением ждут, когда же этот участок можно будет объехать
Олег ИВАНОВ
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По данным сервиса Яндекс. Пробки вечером 25 июля затор в Лосево Воронежской области растянулся на несколько десятков километров. Виной ли тому небольшое ДТП, случившееся на узком участке? Или погода, которая не дает автомобилистам преодолеть быстро трудную дорогу? Сказать трудно, ведь это далеко не первое столь масштабное столпотворение этим летом. В любом случае сейчас скорость на трассе достигает всего лишь 10-15 километров в час.

-В июле прошлого года интенсивность потока доходила до 39600 автомобилей в сутки, в августе достигала своего пика - почти 43 тысячи автомобилей, - рассказывала Светлана Ширяева, замдиректора воронежского филиала госкомпании «Автодор». - При этом пропускная способность данного участка – ориентировочно, 14-16 тысяч автомобилей в сутки. Кроме того, в населенном пункте снижен скоростной режим. Замедление связано и с большим количеством объектов сервиса, где постоянно идет остановка и выезд транспорта.

Напомни, до высокого летнего сезона 2020 года обход Лосево и Павловска должен быть построен (участок автомобильной дороги М–4 «Дон» км 633 – км 715). Пока же ситуация вблизи этих населенны пунктов достаточно сложная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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