2019-07-25T16:26:26+03:00
Общество

В Воронежском заповеднике сняли на видео романтические отношения косуль

Чего стоят продолжительные обнюхивания «нос в нос»!
Олег ИВАНОВ
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Во время брачных игр косули также наскакивают и перепрыгивают друг через другаВо время брачных игр косули также наскакивают и перепрыгивают друг через другаФото: принтскрин видео.
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У европейской косули в середине лета начался сезон размножения или же гона. В Центральном Черноземье он проходит в основном в июле и августе. Сотрудники Воронежского биосферного заповедника имени В. М. Пескова поделились красивыми кадрами романтического периода жизни косуль.

- Именно для этих животных слово «гон» наиболее точно отражает их поведение. В первый день гона самцы могут вести себя агрессивно по отношению к самкам. Как правило, самец энергично преследует подругу и часто преграждает ей путь, угрожая рогами. Приближаясь к самке, самец издает характерное шипение, что означает угрозу, - сообщает старший научный сотрудник Александр Мишин.

Самкам же приходится бегать вокруг отдельных деревьев, кустов или кочек, выбивая кольцевидные тропы. Во время брачных игр косули также наскакивают и перепрыгивают друг через друга. А чего стоят продолжительные обнюхивания «нос в нос»!

Гон косуль в Воронежском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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