Салют на День города в Воронеже обойдется казне в 2,7 миллиона рублей
Праздник пройдет 21 сентября
фото Юлии ДиденкоФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
На сайте госзакупок объявили аукцион на проведение праздничного салюта в день города, который пройдет в Воронеже 21 сентября. Общая продолжительность залпов составит не менее 13 минут. Администрация готова заплатить за фейерверк 2,7 миллиона рублей.
В контракте указано, что выстрелы будут производить с дамбы Чернавского моста и косы. В воздухе засияют фигуры хризантема, ива, корона, волна, пион, георгин, пальма, кольцо. Общее число залпов составит более двух тысяч. Аукцион пройдет 31 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU