Салют на День города в Воронеже обойдется казне в 2,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-25T15:00:02+03:00

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На сайте госзакупок объявили аукцион на проведение праздничного салюта в день города, который пройдет в Воронеже 21 сентября. Общая продолжительность залпов составит не менее 13 минут. Администрация готова заплатить за фейерверк 2,7 миллиона рублей.

В контракте указано, что выстрелы будут производить с дамбы Чернавского моста и косы. В воздухе засияют фигуры хризантема, ива, корона, волна, пион, георгин, пальма, кольцо. Общее число залпов составит более двух тысяч. Аукцион пройдет 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU