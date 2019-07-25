В Воронежской области мужчину достали из загоревшейся «Нивы»

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-25T14:38:12+03:00

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34-летний мужчина 24 июля был госпитализирован с ожогами в больницу Хохольского района. Он пострадал в загоревшемся автомобиле «Нива 2123». Пылающую машину местные жители заметили в 22.34 и тут же позвонили в дежурную часть ГУ МЧС по Воронежской области.

ЧП случилось у садоводческого товарищества «Агрегат». На место тут же выехала пожарная машина. С огнем боролись четверо спасателей. Пожар в итоге удалось ликвидировать в 23.07.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU