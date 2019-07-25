2019-07-25T14:04:46+03:00
Происшествия

Жительница Мурманска лишилась 290 рублей на отдыхе в воронежском санатории

Женщина перевела деньги мошенникам, пообещавшим выигрыш по ставкам
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мошенники выдумывают все новые способы обманаМошенники выдумывают все новые способы обманаФото: из архива «КП»
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55-летняя жительница Мурманской области, отдыхая в санатории на территории Лискинского района, попалась на уловки телефонных мошенников, переведя на их счет 290 тысяч рублей взамен на обещание богатого выигрыша по ставкам.

За минувшие сутки жертвами мошенников стали еще четыре жителя нашего региона. 78-летний пенсионер из Левобережного района сообщил злоумышленникам персональные данные и данные банковской карты для перевода задатка за машину. В результате дедушка лишился последнего – 28 тысяч рублей, хранящихся на счете.

- По фактам хищения денежных средств путем обмана возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ СВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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