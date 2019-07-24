2019-07-24T20:34:52+03:00
Общество

Нуждающиеся воронежцы могут получить бесплатно одежду

Благотворительная акция пройдет в начале августа
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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3 августа в рамках проекта "Добрый склад" проводится благотворительная акция "День добрых вещей".

- Все, кто нуждается в одежде, смогут прийти и выбрать себе любые вещи в неограниченном количестве бесплатно, - сообщили организаторы из благотворительной организации "Рассвет".

Одежду будут выдавать 3 августа с 15.00 до 17.00 в "Центре социальных инициатив" на улице Цюрупы, 34 (остановка «Манежная»), третий этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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