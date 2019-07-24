Нуждающиеся воронежцы могут получить бесплатно одежду
Благотворительная акция пройдет в начале августа
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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3 августа в рамках проекта "Добрый склад" проводится благотворительная акция "День добрых вещей".
- Все, кто нуждается в одежде, смогут прийти и выбрать себе любые вещи в неограниченном количестве бесплатно, - сообщили организаторы из благотворительной организации "Рассвет".
Одежду будут выдавать 3 августа с 15.00 до 17.00 в "Центре социальных инициатив" на улице Цюрупы, 34 (остановка «Манежная»), третий этаж.
ИСТОЧНИК KP.RU