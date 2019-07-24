Под Воронежем ради велодорожки вырубят 450 деревьев и кустарников

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-24T17:36:25+03:00

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На портале госзакупок объявили об аукционе, на котором определят подрядчика для строительства велосипедной дорожки в урочище «Большая Усманская дача». Максимальная цена контракта – 29,3 миллиона рублей. Напомним, в процессе торгов их участники могут ее только снижать. Финансировать работы будут из регионального и районного бюджетов.

За эти деньги подрядчик должен будет проложить однополосную круговую велодорожку длиной 2,7 километра и шириной 4,5 метра. Работникам организации – победителя аукциона – предстоит установить вдоль нее урны, скамейки, навесы, ограждения, указатели и информационные таблички, проложить дренажную систему, сделать места для переодевания и установить мобильные туалетные кабины. Кроме того, нужно будет поставить скамейки и места для стоянки велосипедов в местах максимальных подъемов. Также необходимо оборудовать стартовые и финишные зоны.

Чтобы проложить велодорожку, планируют вырубить 450 деревьев и кустарников. Хотя по данным регионального департамента экологии и природных ресурсов, особо охраняемых территорий на этом участке нет, очевидно, что по-хорошему нужна будет какая-то компенсационная высадка. Если, конечно, под топор не пойдет сплошь бурелом и сухостой.

Аукцион пройдет 30 июля. Деревья и кустарники должны вырубить к 24 сентября (при этом проект планируют утвердить до 22 сентября). Велодорожку надо будет проложить к 19 ноября, до 21-го нужно будет установить малые архитектурные формы. А уже к 1 декабря должны будут завершить все работы и оборудовать освещение. Надо сказать, срок для открытия велодорожек – не самый удачный. Можно также лыжные трассы открыть 1 июня, тоже хорошо…

ИСТОЧНИК KP.RU