СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-24T14:46:17+03:00

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В Воронежской области женщина пойдет под суд за кражу пяти конфет из супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе Борисоглебского суда накануне.

Выяснилось, что 15 ноября прошлого года 36-летняя женщина находилась в магазине «Пятерочка» в Борисоглебске в Северном микрорайоне. Воспользовавшись тем, что на нее никто не смотрит, она взяла с прилавка пять конфет, стоимостью 180 рублей 99 копеек каждая, и попыталась сбежать. Но кражу заметил сотрудник магазина. Он догнал женщину и отобрал сладости. Ущерб мог составить 904 рубля 95 копеек.

На безработную жительницу Грибановского района возбудили уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». А 15 июля дело передали в суд. Теперь женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU