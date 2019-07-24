В Воронежской области мошенники снова притворяются сотрудниками службы безопасности банка

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-24T13:08:44+03:00

Всего за сутки в регионе зарегистрировано шесть сообщений о совершенных мошенничествах. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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Очередные «сотрудники службы безопасности банка» обокрали жителей Воронежской области. Распространенная схема обмана продолжает успешно работать в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области в среду, 24 июля.

Так, накануне в полицию обратился 61-летний житель Северного района. Мужчина сообщил, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил мужчине, что некие иностранные граждане, используя компьютеры, которые расположены в других странах, пытаются похитить его сбережения и, чтобы уберечь деньги, необходимо подтвердить свою личность и сообщить персональные данные. Пожилой мужчина передал мошенникам также номера, указанные на карте, после чего с его счета похитили около 45 тысяч рублей.

Похожий случай произошел и в селе Петровское Лискинского района. Там 50-летний мужчина по такой же схеме сообщил все данные своей банковской карты и потерял 45 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в регионе зарегистрировано шесть сообщений о совершенных мошенничествах. Четыре из них совершены бесконтактным способом, в том числе под предлогом блокировки банковской карты от несанкционированного доступа. Двое жителей области, доверив свои персональные данные мошенникам, которые сообщали о несанкционированных атаках на счет, потеряли около 90 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU