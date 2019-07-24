Воронежцы установили мемориалы удобным пешеходным переходам в центре города

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-24T10:01:40+03:00

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В центре Воронежа горожане установили два знака «Пешеходный переход» с траурной лентой. Фотографии необычных мемориалов опубликовали в Сети. На табличках написано: «Здесь был удобный пешеходный переход». Таким образом местные жители пытаются привлечь внимание властей в проблеме.

- Воронежцы негодуют и требуют восстановить пешеходные переходы, которые убрали в угоду автомобилистам, - написали в соцсети горожане.

Такие же таблички появились на улице Кирова, Фридриха Энгельса и на Плехановской,

В мэрии объяснили причину, по которой пешеходные переходы были убраны. Власти пояснили, что решения об изменениях организации схем движения в конкретных местах, в том числе по введению или демаркированию пешеходных переходов, принимаются комиссионно.

- В комиссию входят кроме структурных подразделений администрации также представители надзорного органа - ГИБДД, депутаты, общественность. Профильные службы администрации исполняют решения комиссии, которые в том числе основаны на предписаниях ГИБДД, обращениях граждан, - пояснили в пресс-службе горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU