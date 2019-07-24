2019-07-24T09:11:57+03:00
Происшествия

В Воронежской области 17-летний парень нашел марихуану в лесу и попал под следствие

Теперь россошанцу может грозить до 10 лет лишения свободы
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.
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В Россошанском районе 17-летний парень нашел в лесу марихуану, оставил себе и попал под уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 24 июля.

Выяснилось, что в июне россошанец прогуливался в лесном массиве вблизи одного из населенных пунктов и нашел марихуану. Парень решил забрать сверток к себе домой для личного употребления. Масса иссушенного наркотика, согласно исследованию, соответствует крупному размеру.

Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, по факту приобретения и хранения несовершеннолетним наркотических средств в крупном размере. Парню грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU

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