2019-07-24T09:01:25+03:00
Происшествия

В Воронежской области разыскивают 38-летнюю женщину со шрамом на лице

О местонахождении Ирины Мизилиной ничего неизвестно с 19 июля
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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Воронежские волонтеры попросили помощи в поисках 38-летней женщины со шрамом на лице. Ирина Мизилина вышла из своего дома в Боброве 19 июля и пропала. Ориентировка появилась в группе «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети накануне.

Рост пропавшей 167 см. У нее худощавое телосложение, серые глаза и длинные волосы с сединой. В день пропажи Ирина Мизилина была одета в оранжевую футболку и шорты, на ногах - джинсовые кеды. Сообщается также и об особой примете - шраме на лице.

Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении женщины, волонтеры попросили звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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