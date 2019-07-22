В Воронеже попала на видео мама с двумя детьми, перебегавшая дорогу в 6 полос

СЕГОДНЯ 19:09 2019-07-22T19:17:05+03:00

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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» появилось видео странной мамы. Она перебегает дорогу, через которую в это время едет масса машин. Причем одного ребенка она держит за руку, а другого – грудного – на руках. На дороге – шесть полос движения. Водители, к счастью, были намного адекватнее, и трагедии не случилось.

В региональном ГИБДД напомнили всем, кто хотят последовать примеру женщины из этого видео, что за шесть месяцев 2019 года в 247 ДТП 37 человек погибли (в том числе один ребенок) и 216 получили ранения (34 из них – дети). По сравнению с тем же периодом 2018-го число аварий из-за таких вот пешеходов увеличилось на семь процентов. А также то, что гаишники имеют право за такой переход дороги штрафовать на 500 рублей.

Мать с двумя детьми (одним грудным) перебегает дорогу в 6 полос.Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp Инстаграм https://www.instagram.com/vrndtp/ ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU