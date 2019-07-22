В Воронеже школьницу «достают» звонками коллекторы, требующие чужой долг

СЕГОДНЯ 17:57 2019-07-22T18:06:12+03:00

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Сразу в двух воронежских соцсетях разместила анонимный пост девушка, пожаловавшаяся на постоянные звонки коллекторов. Они требуют долги Оксаны, которую школьница, которой названивают, в глаза не видела. Девушка заявила, что на нее орут и требуют деньги. Она сообщила, что уже устала блокировать номера коллекторов. Те, видимо, меняют симки. И начинают трезвонить уже с других номеров. Длится это по безобразие уже второй месяц.

Из комментариев к посту (их, кстати, очень много) видно, что проблема касается не одной школьницы, а многих людей. Большинство из них покупали симки, которыми ранее пользовался тот человек, который не возвращает кредит. Девушке, попавшей в такую ситуацию, дали два совета. Один из них – сообщить в полицию. Есть и более простой выход из ситуации – сменить симку.

ИСТОЧНИК KP.RU