В Воронеже пройдет трезвый праздник

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-22T17:39:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Два дня, 26 и 27 июля, в Центральном парке пройдет «Праздник трезвости и здоровья».

На площадке около мемориала развернется выставка о трезвом и здоровом образе жизни, пройдут мастер-класс «Как бросить курить легко и быстро» и консультации на тему избавления от алкогольной зависимости, Никитинская библиотека привезет книжки про ЗОЖ. Воронежцев ждут конкурсы, разгадывание викторин, кроссвордов и ребусов, настольные и интеллектуальные игры, конкурс детских рисунков на тему «Трезвость и ЗОЖ», мастер-класс от художника-оформителя и арт-педагога по рукоделию и народному творчеству Елены Абросимовой, мастер-класс по созданию оригинальных открыток.

Запланированы флешмоб в стиле русской вечерки, выступление ансамбля казачьей песни «Станичники», активные спортивные игры в русском народном стиле, показательное выступление мастера спорта России по гиревому спорту, многократного чемпиона и рекордсмена области Александра Лунева.

Начало в 16.30, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU