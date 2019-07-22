В Воронеже пройдет трезвый праздник
Два дня, 26 и 27 июля, в Центральном парке пройдет «Праздник трезвости и здоровья».
На площадке около мемориала развернется выставка о трезвом и здоровом образе жизни, пройдут мастер-класс «Как бросить курить легко и быстро» и консультации на тему избавления от алкогольной зависимости, Никитинская библиотека привезет книжки про ЗОЖ. Воронежцев ждут конкурсы, разгадывание викторин, кроссвордов и ребусов, настольные и интеллектуальные игры, конкурс детских рисунков на тему «Трезвость и ЗОЖ», мастер-класс от художника-оформителя и арт-педагога по рукоделию и народному творчеству Елены Абросимовой, мастер-класс по созданию оригинальных открыток.
Запланированы флешмоб в стиле русской вечерки, выступление ансамбля казачьей песни «Станичники», активные спортивные игры в русском народном стиле, показательное выступление мастера спорта России по гиревому спорту, многократного чемпиона и рекордсмена области Александра Лунева.
Начало в 16.30, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU