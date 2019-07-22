В Воронежской области мужчина угнал «пятерку» в заброшенном санатории и застрял в овраге

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-22T17:05:51+03:00

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Весьма неискусного угонщика задержали стражи порядка Верхнехавского района.

Вечером 19 июля в селе Углянец 45-летний мужчина зашел в гости к знакомому. Там он изрядно выпил и решил вернуться домой по дороге, идущей через заброшенный санаторий. Во время прогулки в этих диких местах он заметил припаркованную «пятерку». Мужчина подошел поближе и дернул боковую дверь. А она взяла и открылась. В замке зажигания торчали ключи. Тут уж мужчина не сдержался и решил угнать «Жигули».

Лучше бы он этого не делал - уже вскоре застрял в овраге. А тем временем 31-летний владелец «пятерки» обнаружил, что машина пропала, и сообщил куда следует. Полицейские быстро нашли «Жигули» а недалеко от них и незадачливого угонщика.

В отделе полиции мужчина во всем признался, заявил, что был пьян и просто хотел поразвлечься. За такую забаву он «заработал» уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU