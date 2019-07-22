2019-07-22T14:41:18+03:00
Происшествия

Жителя Воронежской области посадят на 10 лет за сбыт наркотиков

Мужчина сбывал «соль» в Аннинском районе
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области дали реальный срок 41-летнему мужчине за сбыт наркотиков. Его уже наказывали условно, но он не прекратил выгодный бизнес.

Осужденный через тайники-закладки приобретал «соль» в Воронеже, а потом сбывал «синтетику» наркозависимым на территории Аннинского района. Его задержали после того, как он сбыл 0,8 грамма наркотика местному жителю. Сотрудники полиции при обыске обнаружили в его квартире несколько свертков с N-метилэфедроном, упаковочные материалы и электронные весы.

Ранее Советский суд Воронежа назначал ему условное наказание за то, что в конце июня 2018 года его задержали полицейские в областном центре с крупной партией запрещенного вещества.

В этот раз суд назначил 41-летнему жителю Аннинского район за сбыт и хранение запрещенных препаратов 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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