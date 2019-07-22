2019-07-22T14:06:46+03:00
Общество

В Воронеже во время ремонта мосты на улицах 9 января и Ленина перекроют на 4 месяца

При этом движение будет закрыто не одновременно, а поочередно
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Перекрытия движения по путепроводам на улицах 9 января и Ленина должны не превышать 4 месяца. Такую задачу 22 июля на внутреннем рабочем совещании поставил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Как раз 22 июля состоялись торги. Напомним, начальная она же максимальная цена контракта по виадуку на улице 9 января составляла 710,6 млн рублей, по улице Ленина - 251,2 млн рублей.

По аукционной документации работы должны завершиться до октября 2020 года. Однако недавно губернатор Александр Гусев заявил, что ремонт может закончиться уже в 2019 году.

- Мы понимаем, что общее время проведения работ не может быть сокращено в разы, но срок перекрытия движения по путепроводам на улицах Ленина и 9 января для их реконструкции должен быть минимизирован, - отметил глава города.

Сейчас комиссии по осуществлению закупок предстоит оценить вторые части аукционных заявок на соответствие требованиям документации. По итогам будут заключены муниципальные контракты.

Заранее будут проведены переговоры с заводами, изготавливающими балки пролетных строений, чтобы обеспечить закупку и поставку материалов в сжатые сроки.

- Демонтажные работы на путепроводах не должны начинаться до того момента, пока у подрядчиков в наличии не будет всех необходимых материалов, – дал указание мэр.

Кроме того, графики производства работ будут урегулированы с железнодорожниками. Дело в том, что ремонт можно проводить только в окнах, когда под путепроводами не будут идти составы.

- Улично-дорожная сеть города не выдержит одновременного перекрытия движения по обоим путепроводам. Поэтому в 2019 году виадук на улице Ленина перекрываться не должен. На первом этапе ставлю задачу обеспечить строительство технической эстакады для выноса водовода и электросетей. Работы по переносу инженерных коммуникаций также должны быть выполнены без перекрытия движения. К основным работам на путепроводе, которые потребуют перекрытия движения, можно будет приступить только после того, как откроется виадук на улице 9 января, - отметил мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, конкретные сроки перекрытия движения по путепроводу на улице 9 января будут известны после ряда межведомственных совещаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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