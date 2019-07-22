Экс-глава департамента культуры Воронежской области похитила часть денег, выделенных на один из фестивалей в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:39 2019-07-22T13:39:39+03:00

В преступной схеме принимал участие и ее родственник

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Следователи подтвердили, что в отношении 43-летней экс-сотрудницы департамента культуры Воронежской области возбуждено уголовное дело. Речь идет о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Напомним, сегодня выяснилось, что задержана Эмилия Сухачева, которая 5 июля была досрочно уволена с поста руководителя департамента культуры.

Кроме того, в «преступных схемах» принимал участие 39-летний родственник чиновницы, его 48-летний приятель. Возможны и другие участник – но они пока не установлены. Эта группа похитила часть денег, выделенных на проведение в 2019 году одного из мероприятий. Организацией как раз занималась чиновница.

В результате проведенных сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области оперативно-розыскных мероприятий, при активном содействии Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области с правоохранительными органами удалось выявить и раскрыть преступную схему хищения бюджетных средств.

- Продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается - рассказал и.о. руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Зорро Полатов.

ИСТОЧНИК KP.RU