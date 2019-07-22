Экс-руководителя департамента культуры Воронежской области подозревают в крупном мошенничестве

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-22T12:43:30+03:00

Однако ни детали «преступных схем», ни предполагаемые суммы пока не называются

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Эмилия Сухачева 5 июля была досрочно уволена с поста руководителя департамента культуры Воронежской области. Тогда говорилось, что это решение чиновница приняла по собственной инициативе. Однако 22 июля «Ъ-Черноземье» со ссылкой на собственные источники сообщил, что ее подозревают в крупном мошенничестве.

По предварительным данным, глава регионального департамента культуры со своим родственником и знакомыми «похитили часть средств, которые выделялись в 2019 году на проведение одного из подконтрольных департаменту мероприятий».

По факту крупного мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) дело возбудили сотрудники СКР по Воронежской области. Подозреваемые уже задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Пока официально эту информацию ни в правительстве, ни в правоохранительных органах не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU