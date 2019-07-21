83-летняя воронежская пенсионерка разоблачила мошенницу

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-21T14:50:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти 150 тысяч рублей потеряли за один день воронежцы после общения с мошенниками. Эта цифра могла бы вырасти до 250 тысяч, если бы не бдительность одной из потенциальных жертв. Историю рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

83-летняя пенсионерка открыла дверь, когда к ней домой постучалась незнакомая женщина. Та рассказала, что внук бабушки попал в ДТП, и ему срочно нужны 100 тысяч на операцию. Пенсионерка сказала, что таких денег нет, и ей надо связаться с родственниками.

Мошенница пыталась уговорить бабушку отдать хоть сколько, но та была непреклонна. В итоге пенсионерка обратилась в полицию, а обманщица скрылась. Даму сейчас ищут.

Полицейские напоминают: будьте бдительны при общении с незнакомцами! Позвонить родственникам в такой ситуации - лучший шаг.

ИСТОЧНИК KP.RU