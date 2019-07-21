2019-07-21T09:25:07+03:00
Общество

На рабочей неделе Воронеж опять зальет дождями

Более-менее сухим днем будет только понедельник
Виктор ПАВЛОВ
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Природа никак не хочет, чтобы жители Воронежской области вдоволь накупались в реках и озерах. Не успела вода прогреться, а на регион снова идут дожди.

Понедельник, 22 июля, еще будет ясным днем. На термометре ожидается 29 градусов. По данным Воронежского гидрометеоцентра, уже в ночь на вторник польет дождь. И не закончится, по всей видимости, до субботы...

Вторник: облачно, дождь, 28 градусов. Среда: облачно, дождь, 26 градусов. Четверг и пятница: 24 градуса, сильные дожди. По ночам в эти дни будет около 16 градусов тепла.

Стоит ли ждать потепления в августе? Как говорят синоптики, с первых чисел месяца ночная температура падает. Все тепло, что накопилось днем, за ночь уходит. Потому не теряйте сегодняшний день: возможно, он самый теплый из оставшихся в году!

ИСТОЧНИК KP.RU

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