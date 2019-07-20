Под Воронежем открылся мемориал погибшим в Афганистане и Чечне воинам

20 Июль 23:33 2019-07-20T23:33:16+03:00

Это черные гранитные плиты, на которых высечены имена земляков

Изменить размер текста: A A

19 июля в Новой Усмани торжественно был открыт «Мемориала под открытым небом воинам - новоусманцам, погибшим в локальных конфликтах 20-21 вв». Это черные гранитные плиты, на которых высечены имена 13 земляков, которые так и не вернулись с войны. Однако это память о всех 142 участников афганских событий, 650 участников чеченских военных кампаний.

Кроме того, на граните изображена карта Афганистана и другие территории, где случались вооруженные конфликты минувшего века и века наступившего. Частью комплекса стал бронетранспортер, установленный на постаменте.

Новоусманское отделение общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» получило поддержку в рамках госпрограммы Воронежской области «Социальная поддержка граждан». Средства гранта позволили воплотить в жизнь проект.

Отметим, что орденом Мужества посмертно награждены 5 новоусманцев-участников боевых действий в Чечне, Орденом Красной Звезды – 3 участника боевых действий в Афганистане.

ИСТОЧНИК KP.RU