2019-07-20T23:33:16+03:00
Общество

Под Воронежем открылся мемориал погибшим в Афганистане и Чечне воинам

Это черные гранитные плиты, на которых высечены имена земляков
Олег ИВАНОВ
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Фото с официального сайта администрации Новой УсманиФото с официального сайта администрации Новой Усмани
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19 июля в Новой Усмани торжественно был открыт «Мемориала под открытым небом воинам - новоусманцам, погибшим в локальных конфликтах 20-21 вв». Это черные гранитные плиты, на которых высечены имена 13 земляков, которые так и не вернулись с войны. Однако это память о всех 142 участников афганских событий, 650 участников чеченских военных кампаний.

Кроме того, на граните изображена карта Афганистана и другие территории, где случались вооруженные конфликты минувшего века и века наступившего. Частью комплекса стал бронетранспортер, установленный на постаменте.

Новоусманское отделение общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» получило поддержку в рамках госпрограммы Воронежской области «Социальная поддержка граждан». Средства гранта позволили воплотить в жизнь проект.

Отметим, что орденом Мужества посмертно награждены 5 новоусманцев-участников боевых действий в Чечне, Орденом Красной Звезды – 3 участника боевых действий в Афганистане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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